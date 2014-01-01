CFD/Forex робот
Меня зовут Abi.

Я бесплатный торговый робот рынка форекс и CFD.

Со мной начинается НОВАЯ ЭРА трейдинга 24/7!

Я делаю за Вас комплексный анализ рынка, благодаря своим сложным настройкам. А Вы получаете прибыль на автомате!

Моё к Вам предложение 2 в 1.
 

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Автоматический трейдинг
Зарабатывайте со мной на автомате
Онлайн сигналы
Торгуйте самостоятельно по моим сигналам
Как начать со мной зарабатывать?
Регистрация
Бесплатно. Занимает всего 1 минуту
Депозит
Безопасное пополнение депозита у брокера
Прибыль
Гарантированный заработок на автомате
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Трейдеры со всего мира зарабатывают каждый день благодаря моим торговым индикаторам $500
Trend
RSI
Williams
MACD
Stoch
CCI
Вы сами устанавливаете в моих настройках, какое сочетание индикаторов использовать.
При выборе двух или более индикаторов, я буду открывать опцион на платформе Вашего брокера только в том случае, если сразу все индикаторы будут подавать один и тот же сигнал.
Если сигналы индикаторов противоречат, я их игнорирую!
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А вот, кстати, одни из моих последних сигналов:
+$79
AUD/USD
2020
+$50
USD/JPY
2020
+$68
USD/JPY
2020
+$78
AUD/USD
2020
+$72
GBP/USD
2020
+$66
EUR/USD
2020
+$82
USD/CHF
2020
$0
EUR/GBP
2020
+$66
EUR/CHF
2020
$0
EUR/USD
2020
+$84
USD/CAD
2020
+$90
EUR/USD
2020
+$38
NZD/USD
2020
$0
GBP/USD
2020
+$89
EUR/USD
2020
Отзывы моих трейдеров
Александр, 42, Украина
Я долго искал качественную торговую систему для заработка на форекс и биткоине. И могу с уверенностью сказать, что я её нашёл. Abi – для меня бесценная находка. Лучшая программа для авто трейдинга. За несколько часов в день, торгуя небольшими суммами, можно заработать несколько сотен $$$.
Виктор, 30, Россия
Сразу я скептически отнёсся к автоматическому трейдингу. Не верил, что робот сможет за меня торговать, да ещё зарабатывать. Но сейчас я убеждён, что ни один человек-трейдер не способен на такой комплексный анализ ранка! Abi чувствует малейшие колебания и изменения. Я лично не владею такими знаниями и умениями. Поэтому лучше довериться профессионалу своего дела. Я завёл депозит 2,5 месяца назад. Результатом очень доволен, уже 3 раза выводил прибыль на счёт в банк.
Лика, 45, Беларусь
Имея основную работу, я не могу проводить собственный анализ ранка (не хватает времени и знаний). Поэтому я решила воспользоваться автоматическим роботом для заработка на форекс. Результат меня приятно радует. Включаю робота в дневное время с понедельника по пятницу. Приятно видеть по вечерам прибыль на счету!
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Gzegoz, 26, Литва
Не буду много расписывать, главное хочу сказать «спасибо!» за возможность торговать крипто с автоматической торговой системой. У самого не получилось. Видимо знаний и опыта было мало. А теперь торговый счёт только с ежедневным профитом. Смотрите сами >>>
Janusz, 58, Польша
Это единственный робот форекс, который предлагает несколько режимов трейдинга. Когда я занят, я включаю автоматический режим торговли. Когда есть свободное время, я пользуюсь онлайн сигналами от Abi, а иногда и сам занимаюсь анализом рынка. Это очень помогает в изучении. А самое приятное – это прибыль. Когда -то больше, иногда меньше. Но главное стабильно с +++.
Jan, 23, Болгария
Пару месяцев назад мне друг посоветовал робота для автоматического трейдинга. Сам он тут уже почти полгода зарабатывает. Сразу я пополнял на небольшую сумму. Хотел потестировать. Когда понял, что это реальная тема, долил депозит, чтобы была возможность торговать большими суммами, соблюдая правила мани-менеджмента. Дневная прибыль соответственно стала расти. Не знаю, где бы я ещё смог зарабатывать по 250-400$ в день.
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Adolf, 37, Германия
Я подошёл серьёзно к выбору торговой системы для автотрейдинга криптовалюты. Что для меня важно: разнообразие криптовалюты и времени экспирации, сочетание нескольких систем и индикаторов для анализа рынка, надёжный брокер и возможность вывода прибыли на банковскую карточку или электронный кошелёк. Всё это я нашёл в кабинете робота Abi. Включая автоматический трейдинг я ещё слежу за экономическими новостями по календарю. Тогда результат ещё лучше и прибыльней. Спасибо!
Michael, 69, Хорватия
В силу возраста я не смог до конца изучить все нюансы технического и фундаментального анализа. Проводить анализ активов самостоятельно для меня трудно. Поэтому решил довериться автоматическому роботу. Почитал все статьи по настройке робота. Выбрал активы и индикаторы. Каждый день радуюсь тому, что деньги на депозите прибавляются. И теперь не надо волноваться о том, как прожить на пенсию.
Caliane, 34, Бразилия
Раньше в нашей семье работал только муж. Я занимаюсь хозяйством и воспитанием детей (их у нас трое). Искала дополнительный заработок в интернете и на одном из форумов нашла отличные отзывы об автоматическом роботе Abi. Теперь я всегда говорю: «В нашей семье зарабатывают двое, муж и робот Abi!» Спасибо за такую возможность получения прибыли с рынка форекс!
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Здравствуйте! Я автоматический робот Abi для торговли форекс и CFD. И сейчас я Вам расскажу, как благодаря моей программе для торговли валютными парами можно зарабатывать каждый день, не прилагая особых усилий.

На протяжении уже нескольких лет я помогаю тысячам трейдеров повышать эффективность их инвестиций. Не выходя из дома, у них есть возможность зарабатывать на торговле форекс и cfd активами. Следуйте моим рекомендациям, и Вы также получите шикарные результаты.

Кому подойдёт автоматический трейдинг:

- начинающим трейдерам, у которых ещё не достаточно знаний и опыта для самостоятельного успешного инвестирования;
- трейдерам, уже зарабатывающим на бирже и желающим увеличить свой доход, используя продвинутые инструменты трейдинга;
- трейдерам, которым сложно проводить самостоятельный комплексный анализ рынка.

Как устроена моя работа:

1) Вы регистрируете бесплатный кабинет в моей торговой системе.

2) На выбор Вам предоставлен список брокеров форекс, с которыми я совместима. Вы открываете торговый счёт у одного или сразу нескольких брокеров (можно ознакомиться с основными характеристиками и торговыми предложениями брокеров)

3) После этого Вы можете воспользоваться моими предложениями:

- выбрать автоматический режим торговли (в этом случае я буду проводить комплексный анализ рынка за Вас, и при наличии наилучших точек входа в сделку открывать опционы)
- торговать самостоятельно, используя мои онлайн сигналы в специальном торговом зале.

Как робот я многофункциональна. Следуя моим рекомендациям по настройке, Вы сможете выбрать основные активы для торгов, торговые системы и индикаторы для всестороннего анализа.

Со мной торгуют тысячи трейдеров со всего мира. Благодаря автоматическому трейдингу общий дневной доход исчисляется десятками тысяч долларов. Каждый день инвесторы делятся своими успехами и публикуют статистику своих торгов и выводов прибыли. И Вы можете ознакомиться с отчётами торгов

Если у Вас не получается самостоятельно заработать на финансовом рынке, доверьтесь профессионалу! Зарабатывать с торговым роботом можно в любое время и в любом месте!